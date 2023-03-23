«Вы чего-то не знаете. И не узнаете». Карпин — о ничьей сборной России с Ираном

Тренер ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничьей с командой Ирана (1:1) в свойственной ему манере оценил действия своих футболистов, загадочно ответил на вопрос по кадровым потерям и пообещал, что зрители увидят другую команду в Санкт-Петербурге в матче с Ираком.

— Как вам результат?

— Я бы не оценивал его, счет на табло. Мы ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как мы будем выступать против такой команды. Могли проиграть, могли выиграть, могли сыграть вничью. До нашего гола почти все понравилось. После гола не понравилось ничего.

— Как вам атмосфера?

— Прием замечательный. На стадионе люди поддерживали, создавали атмосферу и шум. Мы, наверное, в России отвыкли уже так играть. По разным причинам.

— У вас очень молодая команда.

— У нас все меньше 30 лет, мы нигде не участвуем, нас отовсюду отстранили. Вызываем молодых ребят, чтобы их наигрывать. У нас есть неплохие футболисты, мы их знаем. Если бы были официальные соревнования, команда была бы другая.

— Что можете сказать о тренере соперников?

— Когда мы готовились к Ирану, тренера у них не было. Назначили вроде только десять дней назад. Делать выводы о качествах тренера по одной игре неправильно.

— Будете ли дополнительно кого-то вызывать на матч с Ираком?

— Игра с Ираком будет на 90 процентов другой. Пока непонятно, будем ли вызывать. Не хочется по горячим следам говорить. Состав мог бы быть другим, если бы кто-то не приболел, например. Решение по составу буду принимать в день игры.

— Кто-то приболел? Мы чего-то не знаем?

— Да, вы чего-то не знаете. И не узнаете.

— Правда, что вы хотите перехода РФС в Азию?

— Ничего не известно, хотим или не хотим. Будем или не будем. У меня нет никакой информации.

— Можете объяснить выбор состава на сегодняшнюю игру?

— Если Иран готовится к отборочным матчам, то мы ни к чему не готовимся. Отсюда и такой состав. Мы решили вызвать наших лучших игроков впервые за год — Головина и Миранчука. Мы получили много информации после игры с Ираном.

— Иран — это сильная сборная?

— Не мне об этом рассуждать, но любой нормальный человек, если посмотрит на азиатские команды на чемпионате мира... Если он скажет, что команды слабые, значит, человек совсем ничего не понимает. Иран — участник чемпионата мира, высокое место в рейтинге ФИФА. Если бы шанса против Ирана не было, мы бы просто не вышли на поле.