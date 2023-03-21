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Допинг

Сегодня, 18:45

Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?

Отдел футбола «СЭ»
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Александр Соболев, Дмитрий Баринов.
Фото «СЭ»
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Подробности внезапного визита.

На днях национальная команда России впервые в 2023 году собралась ради проведения двух товарищеских матчей против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта). В первый же день, когда команда была в полном составе, на базу сборной в Новогорске прибыли допинг-офицеры, их визит состоялся ранним утром понедельника — около 4 часов утра.

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Как сообщил matchtv.ru нападающий «Спартака» и национальной команды Александр Соболев, для проверки был выбран он, а также Дмитрий Баринов и Сергей Песьяков: «Приезжал допинг-офицер? Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего, так бывает. Было желание ответить, что хочется спать, но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг-проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие».

Информацию о визите инспекторов допинг-контроля на вторничном пресс-подходе подтвердил и Валерий Карпин, но подробностей он не знает:

— Честно говоря, я спал в это время, — признался главный тренер сборной России. — Какие-то детали раскрыть не могу. В 4 утра или в 4.40 нагрянули.

— Негативно реагировали игроки?

— А вы бы как реагировали, если бы вас в 4.40 разбудили?

— Выяснили, кто эти люди?

— Не знаю.

— Нормально ли в такое время приходить?

— В этой жизни много чего ненормального происходит. В шесть или семь утра уже приходили. В 4.40 — не надо.

Валерий Карпин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Внезапные визиты допинг-офицеров в сборные — частое явление. Они регулярно приходят ранним утром — не только к нашей команде, но и к другим. Накануне чемпионата мира 2018 года сборную России регулярно посещали инспекторы допинг-контроля: к примеру, в марте 2018-го они прибыли в 6.30 утра, а в мае того же года — в 9.00.

Но в 4.40... Карпину, как и футболистам, не понравилось непривычно раннее время непредвиденного визита гостей. Имели право? Ведь по правилам спортсмены указывают 60-минутный интервал для тестирования. И там явно не говорилось о пяти утра.

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Мы обратились в РУСАДА за пояснениями, в ответ получив памятку для спортсменов.

В ее оглавлении написано: «Не только в часовое окно!» И далее: «На основании ст. 5.2 Всемирного антидопингового кодекса; п. 7.2.2 Общероссийских антидопинговых правил; а также п. 4.8.6.3 Международного стандарта по тестированию и расследованиям инспектор допинг-контроля имеет право уведомить спортсмена о предоставлении пробы в любое время в любом месте, а не только в часовое окно!»

Добавим, что на тренировочный процесс это событие никак не повлияло. Во вторник сборная России в полном составе вылетела в Тегеран, где в четверг проведет первую контрольную встречу в году против сборной Ирана.

Александр Соболев
Дмитрий Баринов
Сергей Песьяков
Футбол
Сборная России по футболу
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