«Если примут решение поменять тренера сборной — ради бога. Кто-то держится за это место?» Интервью Карпина

О Дзюбе, матчах с Ираном и Ираком, а также переходе в Азию.

Сборная России продолжает подготовку к матчам с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта). Сегодня национальная команда провела открытую тренировку на базе в Новогорске, а Валерий Карпин ответил на вопросы медиа.

«Не чувствую, что интерес к сборной падает»

— После матчей с Таджикистаном и Узбекистаном казалось, что интерес к сборной России падает. Вы это как-то ощутили?

— Нет, я не почувствовал этого в прессе, в интернете... Как были обсуждения — хорошие и плохие, — так и есть сейчас.

— Нет ли внутреннего ощущения, что в предстоящих матчах нужно реабилитироваться за последние игры?

— Реабилитироваться не за что, если говорить конкретно. К чему мы готовимся, пока не понимает никто. За поражение в Хорватии реабилитировать можно, но сейчас уже другие футболисты. Эти сборы необходимы, чтобы показать: мы существуем. За сегодняшнюю и предыгровую тренировки что-то наладить или отладить сложно. Но попытаться можно.

— Иран — самый сильный соперник сборной России после отстранения от международных соревнований. Можно ли сказать, что на первый план теперь выйдет результат?

— А что изменилось? Соперник сильный или слабый — результат либо всегда на первом плане, либо всегда не на первом плане.

— До этого складывалось ощущение, что мы даем молодым игрокам показать себя.

— И сейчас тоже даем. И будем давать. Ничего не изменилось. Вне зависимости от соперника хочется всегда выигрывать. Глобально ничего не поменялось — мы не боремся за выход куда-то. Даже не знаю, начислят ли очки в рейтинге ФИФА.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Травмы Миранчука и Головина перед полетом в сборную — это совпадение. Сто процентов!»

— Вы вызвали в сборную Миранчука и Головина. И перед вылетом оба получают повреждения. Совпадение?

— Сто процентов. Я с ними разговаривал — они были расстроены, потому что хотели приехать. Но смысл? Половину Европы облететь, сделать МРТ, увидеть повреждение и вернуться?

— «Монако» и «Торино» предоставили официальные медицинские документы, подтверждающие травмы?

— Да, я их видел. Они прислали все результаты МРТ, медицинские анализы, процедуры, которые сделали. После этого принимали решение.

— Утром к игрокам сборной приезжали допинг-офицеры...

— Честно говоря, я спал в это время. Какие-то детали раскрыть не могу. В 4 утра или в 4.40 нагрянули.

— Как отреагировали игроки? Негативно?

— А вы бы как отреагировали, если бы вас в 4.40 разбудили?

— Нормально ли в такое время приходить с допинг-контролем?

— В этой жизни много чего ненормального происходит. В 6 или 7 утра уже приходили. В 4.40 не надо.

— Был ли диалог с РФС на тему участия России в летнем турнире в Узбекистане?

— Да, сказали, что мы получили такое приглашение. Надо ли играть в Узбекистане в июне в плюс 40? С одной стороны, да. С другой стороны, это не очень вписывается по времени: отпуск, финал Кубка России. Но, в принципе, это не так важно — без отпуска, значит, без отпуска. Но вот поля... Если матчи будут проходить в Бишкеке или Ташкенте, то вы помните, какое поле было, например, в Бишкеке. А если оно еще и сухое будет, да и в плюс 40 — это убийство. Тут надо подумать.

— Как вы воспринимаете небольшой шаг в Азию — с идеологической точки зрения?

— Мы уже давно его сделали. Мы играем с азиатскими командами. А других вариантов нет.

— Ждете какого-то решения от рабочей группы, которая обсуждает эти моменты, — оставаться в УЕФА или уходить в Азию? Знаете о ее существовании, о том, как она работает?

— О ее существовании знаю. Но что там обсуждается — нет.

Александр Головин пропустит сбор. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Сейчас «Спартак» — базовый клуб сборной, в следующий раз будет по-другому»

— Для Артема Дзюбы дверь в сборную закрыта?

— Если что-то поменяется и нас вернут [к международным турнирам], то шанс есть у любого игрока, как это было до бана. Мы вызывали игроков старше 30 лет — Ерохина, того же Дзюбу собирались вызывать. Но сначала он был не готов, а потом по семейным обстоятельствам не приехал.

— То есть пока нас не разбанят, Дзюбу не вернете?

— Ни у кого нет шансов среди тех, кто старше 30 лет. И забудьте про вратарей! А то начнется: «Почему тогда вызывают Песьякова?» Потому что он не полевой игрок.

— Тогда почему не вызваны Чалов и Уткин?

— Потому что вызвали других игроков: Тюкавина, Соболева и Комличенко.

— Вы считаете их лучше?

— Решили, что на данном этапе будем играть с этими футболистами.

— В чем Комличенко сейчас сильнее Писарского?

— Достаточно одного [атакующего] игрока для единоборств. Голы — это просто статистика. Соболев, по-моему, ни одного не забил. Кто виноват, что судьи не засчитали его чистые мячи? Если у него было бы два гола, то вопросов бы не возникло? Получается, что так.

— Из «легионеров» рассматривали только Миранчука и Головина?

— Оздоева не рассматривали. Черышева тоже.

— После травмы Джикии у вас остались два номинальных центральных защитника: Осипенко и Солдатенков. Будете наигрывать Баринова и Литвинова на этих позициях?

— Есть варианты с Сильяновым, Литвиновым и Бариновым.

— Вы разделяете мнение, что «Спартак» стал базовым клубом сборной?

— Сейчас так, в следующий раз будет по-другому. На данный момент команда идет на третьем месте. Были матчи, когда на поле выходили одиннадцать россиян.

— Зобнин снова не в заявке. Он дает объяснения перед каждым вызовом?

— Нет. Мы с ним договорились: пока нет необходимости добиваться результата, предоставим ему паузу. Он попросил ее в связи со здоровьем.

— Он в «Спартаке» проводит по 90 минут.

— Я тоже проводил за «Реал Сосьедад» по 90 минут в 35 лет. Но в 33 года сказал, что в сборную не могу ездить, потому что мне нужно восстанавливаться между играми.

— Но Зобнину нет 30...

— Но проблемы со здоровьем у него есть. Мне его медицинскую карту показывать? У него спросите.

— Он не хочет про сборную говорить.

— А я здесь при чем?

Тренировка сборной России перед матчем с Ираном. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Будет другой тренер в сборной, если проиграем? Да ради бога»

— Возвращаясь к результатам: нет ли у вас ощущения, что если сборная не обыграет еще несколько азиатских команд, то к официальным играм ее будет готовить новый главный тренер?

— Если кто-то примет это решение, то ради бога. В чем проблема? Кто-то держится за это место?

— Вы разговаривали с Александром Дюковым по поводу наших перспектив в Азии?

— Нет, такого разговора не было.

— В последнем интервью на вопрос о предложении от сборной Армении вы сказали, что было бы некрасиво уйти из «Ростова» и сборной России. Вы так критичны к себе? Или у вас к игрокам, которые предпочитают играть за другие сборные, — например, к Наиру Тикнизяну — такое же отношение?

— Это решение каждого человека. Здесь нельзя кого-то осуждать или критиковать.

— РФС дал пояснение, что через некоторое время Малком и Клаудиньо могут сыграть за сборную России. Ваше мнение при этом спрашивали?

— Нет.

— В будущем эти игроки могут вам пригодиться?

— Может, меня уже не будет. Когда они смогут сыграть — через два года? Может многое измениться. Я так понимаю, что этим вопросом не РФС занимался.

— Возможны ли дозаявки или отзаявки перед матчем в Санкт-Петербурге?

— Возможны. Например, сегодня ночью в расположении был Макарчук, а днем он уже уехал.

— В Тегеран полетят 25 человек?

— Да. Если ничего не случится по дороге.