Зиньковский — о победе над Сербией: «Без красной было бы очень тяжело»

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский в комментарии для «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против Сербии (4:0).

Игра между национальными командами прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

— Кто больше всего впечатлил из сербов, так ли они сильны?

— Сильны, конечно. Нельзя так оценить, потому что ребята играли 70 минут вдесятером. В такой ситуации будет тяжело любой команде. А так хороший подбор футболистов. Конечно, не самый основной состав был. Думаю, без красной карточки было бы очень тяжело победить.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.