Зиньковский — о присутствии Лаврова на матче сборной: «Хотели показать хорошую игру»

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский в комментарии для «СЭ» высказался о присутствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на матче против национальной команды Сербии (4:0).

— На матче был Сергей Лавров. Чувствовал ли ты какое-то давление, потому что он болельщик «Спартака»?

— Я думаю, очень много народу было, много важных персон. Какого-то определенного давления не было. Хотели показать хорошую игру.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.