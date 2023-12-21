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Журова о требовании УАФ отменить матч России и Сербии: «Мы дружим с сербами, мы братья. Украинцы не захотели ими быть»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась с «СЭ» мнением об обращении Украинской ассоциации футбола (УАФ) к ФИФА и УЕФА с требованием отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии в марте 2024 года.

«Мы дружим с теми, с кем дружим, а с нами дружит тот, кто хочет с нами дружить и играть матчи. Я допускаю, что у нас будет еще много товарищеских игр, например, со странами из Латинской Америки. И что, они будут дальше возмущаться? Они уже и так всех замучили, и многие их не слушают.
Это никак не связано с возвращением куда-либо, это просто товарищеские матчи. Украинцы не захотели быть нашими братьями, а с сербами мы дружим, мы — братья. И они более последовательны в наших взаимоотношениях между странами», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Светлана Журова
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