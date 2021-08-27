Руководитель пресс-службы сборной России Самвел Авакян рассказал о подготовке к матчам отбора ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты. Также он прояснил ситуацию с защитником Юрием Жирковым, которому запретили восстанавливаться на базе национальной команды в Новогорске.

«Сегодня национальная сборная начинает подготовку к трем ответственным матчам в рамках отборочного цикла ЧМ-2022, начинает работу и новый состав пресс-службы, — сказал Авакян. — Просьба ко всем коллегам, прежде чем распространять новости по деятельности сборной, обращаться ко мне напрямую для проверки информации.

Что касается ситуации по Юрию Жиркову, то для начала нужно подчеркнуть, что он особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу одни для всех и подобный запрет, прежде всего, связан с «ковидным протоколом». Именно это и объяснил вчера начальник сборной Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды.

Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная. Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов Исполкома РФС, Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе.

Если после окончания сбора национальной команды Жирков или его тренер выразят желание продолжить восстановление в Новогорске, конечно же, такая возможность будет сразу же предоставлена".

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21.45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Жирков подтвердил информацию о запрете восстанавливаться в Новогорске во время пребывания там сборной России