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Жирков подтвердил информацию о запрете восстанавливаться в Новогорске во время пребывания там сборной России

09:56
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Легенда сборной России по футболу Юрий Жирков, продолжающий восстановление после травмы, которую получил в матче Россия — Бельгия на Евро-2020, подтвердил информацию бывшего пресс-атташе сборной Ильи Казакова.

Тот в сегодняшней колонке для «СЭ» о масштабных изменениях в штабе сборной написал, что начальник команды Валерия Карпина Сергей Куличенко запретил Жиркову, восстанавливавшемуся на базе в Новогорске, появляться там во время пребывания национальной команды на сборе в дни трёх сентябрьских матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой.

«Да, правда», — ответил Жирков обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру.

При этом команда и игрок, получивший травму, играя за неё, даже не пересекались бы, поскольку восстановительными процедурами участник 105 матчей за сборную России Жирков занимается в другом корпусе новогорской базы.

Пока неизвестно, стал ли запрет Жиркову результатом распоряжения нового главного тренера сборной Валерия Карпина или личной инициативой Куличенко, до недавнего времени работавшего главным администратором в департаменте сборных команд, РФС и национальной мужской сборной России.

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Игорь Рабинер все материалы автора

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