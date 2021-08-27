Российский футбольный тренер Валерий Гладилин прокомментировал ситуацию вокруг футболиста Юрия Жиркова, которому запретили проходить реабилитацию на базе сборной России в Новогорске.

«Естественно, посторонних лиц не должно быть в связи с той ситуацией, которая есть (с пандемией. — Прим. «СЭ»), — цитирует Гладилина «Газета.Ru». — Конечно, к нему бы отнеслись, так как он уважаемый футболист, вопросов бы не было, если бы не было COVID-19.

Каждый футболист, который приезжает на сборы, проходит полное медицинское обследование. И здесь, не дай бог, какая эпидемия, а тут ответственные матчи, ключевые, и все боятся брать на себя ответственность. Посторонних лиц быть не должно, но Юра не постороннее лицо. Но за это должны отвечать медики. Если они гарантируют, что у него все нормально [с результатами теста на коронавирус]... Он же ходит, общается, сейчас же бесконтрактный, живет своей жизнью. Приезжает на базу, где готовится сборная. Он сам прошел эту команду, много лет играл.

Здесь надо разобраться чисто этически. Так бы никогда никто его не попросил — уважаемый человек, пусть проходит реабилитацию. И даже помогли бы ему. Но здесь есть именно та тема, что сейчас ответственные матчи и на сборе должны быть люди, проверенные полностью. Неважно, что он спортсмен, он может коронавирус подцепить, когда угодно. Вот в этом опасность. Не в том, что он Жирков и его не пустили за его заслуги, не в этом дело. Никакой дискриминации, неуважения к его заслугам. Он столько отдал сборной — к этому нет вопросов.

Сейчас сборная заезжает, и с ним бы пообщались, его же все знают, он игрок национальной команды. Как это, Юра Жирков здесь реабилитируется, все игроки придут с ним поздороваться. Вот в чем проблема. Только в этом, а не в том, что он не заслужил. Юра в состоянии пойти в любую клинику и проделать процедуры там. С этим нет проблем, так что не надо зацикливаться на базе. У него достаточно средств, чтобы пойти в любую платную клинику и провести реабилитацию. Нет здесь никакого ущемления из-за того, что Жирков сейчас не играет".

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