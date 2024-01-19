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19 января, 23:23

Защитник «Балтики» Остойич считает, что у Сербии больше шансов на победу в матче с Россией

Алина Савинова
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Защитник «Балтики» Иван Остойич ответил на вопрос, будет ли сборная Сербии фаворитом в контрольном матче с национальной командой России.

«Я не могу так уверенно говорить. Россия — сильная футбольная страна. Вы тоже играли и на Евро, и на чемпионатах мира. Все видели, что может ваша команда, когда Россия проводила чемпионат мира. Но сейчас у вашей команды нет постоянного опыта, это очень важно. Поэтому Сербия, наверное, немного сильнее, шансы на победу у нас повыше», — приводит Metaratings.ru слова футболиста.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-baltiki-ostoiich-u-serbii-bolshe-shansov-na-pobedu-v-matche-s-rossiei-325589/
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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