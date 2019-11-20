Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Заряд про Дзюбу поддержали 200 человек». Болельщик — о кричалках в адрес Дзюбы

16:40
Теги:

Известный болельщик «Спартака» и сборной России Николай Сурин, известный как Угодник, рассказал «СЭ» о масштабах обструкции, которую фанаты устроили нападающему Артему Дзюбе во время матча между Сан-Марино и Россией (0:5). Сам Николай находился неподалеку и был очевидцем, но не участником акции.

19&nbsp;ноября. Серравалле. Сан-Марино&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:5. Капитан российской сборной Артем Дзюба (№ 22) подвергся оскорблениям со&nbsp;стороны гостевого сектора.Откуда взялись оскорбления Дзюбы и был ли конфликт с сектором, его поддержавшим?

— Поднявшись на сектор, я стоял сбоку. В первом тайме услышал заряд. Сектор вмещает человек 400, и по моей оценке около половины сектора заряд поддержало, то есть 200 человек. В течение первого тайма периодически это исполнялось. Кто конкретно кричал, сказать не могу. Но на секторе были флаги городов со всей России и всех фанатских объединений. Еще раз — за весь сектор говорить не могу. Ситуация произошла, все это услышали это по Первому каналу. Во втором тайме эта история сошла на нет, было в целом спокойно. В конце матча другой сектор, где сидели обычные болельщики, пару раз зарядил «Дзюба молодец». (Дмитрий Зеленов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир