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Сегодня, 12:55

Зарема предлагала Дюкову назначить Тедеско в сборную России: «Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие -станы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова рассказала «СЭ» об общении с президентом РФС Александром Дюковым насчет возможного назначения бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на аналогичный пост в сборной России.

«Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие -станы, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», — сказала Салихова «СЭ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по июнь 2021 года.

8 февраля 37-летний специалист стал главным тренером сборной Бельгии. В пятницу, 24 марта бельгийцы в первом матче под руководством Тедеско обыграли Швецию (3:0) в первом туре отборочного турнира Евро-2024.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. После отстранения от международных соревнований в марте 2022 года национальная команда провела четыре товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0) и Ирана (1:1).

Килиан Мбаппе. Мбаппе и Гризманн растерзали оборону Нидерландов, Лукаку отметил хет-триком премьеру Тедеско

Футбол
Сборная России по футболу
Александр Дюков
Доменико Тедеско
Зарема Салихова
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