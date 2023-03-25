Хлусевич рассказал, что в Иране было много российских болельщиков

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился комментарием об атмосфере на стадионе во время матч сборной России и Ирана.

«Конечно, классно, когда зрители именно болеют. Всегда приятно, когда много людей. Отдельно отметил бы, что было достаточно много наших русских болельщиков с флагами — приятно. Не ожидал такого, на самом деле», — приводит слова Хлусевича Sport24.

Хлусевич провел дебютный матч в составе национальной команды, который завершился со счетом 1:1. Встреча проходила в Тегеране.