Зачем представители РФС ездили в Бахрейн на исполком АФК

Президент РФС Александр Дюков и вице-президент организации Максим Митрофанов в среду посетили исполком АФК, который проходил в Бахрейне. Делегация из Москвы отправилась на Ближний Восток в качестве наблюдателей, но важнее было прощупать почву относительно будущего российского футбола и его дальнейшего вектора развития.

Как стало известно «СЭ», представители азиатских федераций положительно восприняли идею возможного перехода России из УЕФА в АФК. Более того, некоторые, не самые очевидные представители азиатского футбола хотят, чтобы Россия все-таки сменила место футбольной прописки. В ходе нескольких важных встреч с представителями не самых дружественных на сегодняшний день для нас стран, было получено полное одобрение, если РФС на такой шаг решится.

В первую очередь представители Азии видят в России новый коммерческие возможности и точки роста для популяризации футбола в конфедерации в целом. Одним из вариантов возвращения России на международную футбольную арену могло стать временное членство в АФК. Россия не выходит из УЕФА, но может принять участие в отборе к чемпионату мира от Азии, азиатская квота при этом не изменится. Данный вариант развития событий на сегодняшний день выглядит маловероятным, так как в Азии понимают, что рейтинг России позволит нашей сборной навязать серьезную борьбу командам, которые претендуют на выход на чемпионат мира-2026. Азиаты боятся за свои места на отдельно взятом турнире, и тут их можно понять.

Также представители РФС в Бахрейне провели переговоры с некоторыми представителями АФК относительно возможной организации товарищеских матчей сборных. Большая часть азиатских команд готова с нами играть, а значит с будущими соперниками для команды Карпина проблем возникнуть не должно. Параллельно с этим идут переговоры с одной из латиноамериканских команд, матч с которой может пройти в Стамбуле или Катаре.