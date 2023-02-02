Камоцци заявил, что Карпин является лидером сборной России

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине и поздравил его с днем рождения.

«Я очень уважаю Карпина. Он показал, что может без легионеров в команде отлично провести первую часть чемпионата. Валерий Георгиевич улучшил и вывел на более высокий уровень молодых российских футболистов и является лидером сборной России. В его день рождения я желаю ему всего наилучшего и того, чтобы однажды он смог тренировать в европейский клуб», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).