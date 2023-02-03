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Игнатьев считает, что Карпину нужно уйти из «Ростова» и сосредоточиться на сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на предложение футбольного агента Дмитрия Селюка о постоянной смене тренеров сборной России и порассуждал о работе Валерия Карпина в национальной команде.

«Я не согласен с предложением Селюка о постоянной смене тренеров в сборной. Есть человек, который не играет в игрушки, а понимает, что может решить определенные задачи, понимает, почему именно он. Так было всегда в футбольных сборных. Карпин не просто тренер, это человек, за которого голосовали, на которого возлагаются определенные надежды и требования. Поэтому он должен работать в сборной независимо ни от чего. Нужно устранять все сторонние вещи, которые будут мешать работе тренера национальной команды или как-то истолковываться превратно. Я за то, чтобы Карпин работал главным тренером в сборной. Но, когда придет время, и наша национальная команда вернется к официальным соревнованиям, тогда Карпин должен будет уйти из «Ростова» и сосредоточиться на работе в сборной», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года, его соглашение рассчитано до июля 2024-го. Под руководством тренера национальная команда провела десять матчей, одержав шесть побед при единственном поражении и трех ничейных исходах.

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-kogda-pridyot-vremya-karpin-dolzhen-budet-uiti-iz-rostova-i-sosredotochitsya-na-sbornoi-rossii-224932/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Борис Игнатьев
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