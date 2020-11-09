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Заболотный надеется, что глубина состава поможет сборной России приспособиться к сложному графику

07:15
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Форвард сборной России Антон Заболотный рассказал, что может помочь команде справиться со сложным графиком.

«Три игры за десять дней — это сложный график, — цитирует нападающего официальный сайт РФС. — Будем приспосабливаться и работать под руководством нашего тренерского штаба. Тем более, все сборные в этом плане находятся в одних и тех же условиях. В команде есть глубина состава, это тоже должно нам помочь.

Уровень группы очень высокий. Команды соперников хорошо укомплектованы и на поле показывают интересный футбол. Будем серьезно готовиться и к Молдавии, и к Турции, и к Сербии и, естественно, играть только на победу».

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч командой Молдавии. Затем россияне сыграют в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212625

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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