Заболотный надеется, что глубина состава поможет сборной России приспособиться к сложному графику

Форвард сборной России Антон Заболотный рассказал, что может помочь команде справиться со сложным графиком.

«Три игры за десять дней — это сложный график, — цитирует нападающего официальный сайт РФС. — Будем приспосабливаться и работать под руководством нашего тренерского штаба. Тем более, все сборные в этом плане находятся в одних и тех же условиях. В команде есть глубина состава, это тоже должно нам помочь.

Уровень группы очень высокий. Команды соперников хорошо укомплектованы и на поле показывают интересный футбол. Будем серьезно готовиться и к Молдавии, и к Турции, и к Сербии и, естественно, играть только на победу».

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч командой Молдавии. Затем россияне сыграют в Лиге наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).