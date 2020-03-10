Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию с контрольными матчами национальной команды со Швецией и Молдавией в гостях. Они должны состояться 28 и 31 марта.

Из-за распространения коронавируса Швеция добавляется в список стран, после возвращения из которых в Москву все граждане РФ должны уйти на добровольный карантин. В Молдавии с учетом эпидемиологической ситуации вводятся ограничения на проведение спортивно-массовых мероприятий.

— Будем ориентироваться на действующие на даты товарищеских матчей с Молдавией и Швецией нормативные акты. И в любом случае, в первую очередь, будем руководствоваться заботой о здоровье спортсменов. Надеюсь, в ближайшее время появится более точная официальная информация, — сказал Безуглов. (Наталья Марьянчик)