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Врач сборной России — о выезде команды в Швецию и Молдавию и угрозе коронавируса

15:45
Артем Дзюба. Врач Эдуард Безуглов и Федор Кудряшов (слева направо). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Артем Дзюба. Врач Эдуард Безуглов и Федор Кудряшов (слева направо). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию с контрольными матчами национальной команды со Швецией и Молдавией в гостях. Они должны состояться 28 и 31 марта.

Из-за распространения коронавируса Швеция добавляется в список стран, после возвращения из которых в Москву все граждане РФ должны уйти на добровольный карантин. В Молдавии с учетом эпидемиологической ситуации вводятся ограничения на проведение спортивно-массовых мероприятий.

— Будем ориентироваться на действующие на даты товарищеских матчей с Молдавией и Швецией нормативные акты. И в любом случае, в первую очередь, будем руководствоваться заботой о здоровье спортсменов. Надеюсь, в ближайшее время появится более точная официальная информация, — сказал Безуглов. (Наталья Марьянчик)

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Материалы сюжета: Сборная России в марте-2020 — против Швеции и Молдавии




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