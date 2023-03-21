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Воронков уверен, что Алексей Миранчук еще сыграет свои лучшие матчи за сборную России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, уверен, что Алексей, выступающий за «Торино», еще сыграет свои лучшие матчи за сборную России. Игрок пропустит мартовские сборны национальной команды из-за травмы.

«Хочу поддержать Алексея в связи с полученной травмой и вынужденным пропуском матчей сборной России и пожелать ему, чтобы все складывалось хорошо. Конечно, этот сбор пошел бы ему на пользу, но будем надеяться, что он быстро восстановится, наберет форму и продолжит радовать нас своей игрой. Уверен, Леша еще сыграет свои лучшие матчи не только в составе «Торино», но и в сборной России. Вперед, сборная России, вперед, Миранчуки!» — цитирует «РБ Спорт» Воронкова.

Учебно-тренировочный сбор российской команды пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске. В марте сборная России по футболу проведет два товарищеских матча — встреча с командой Ирана состоится 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране. 26 марта — с Ираном в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-miranchuka-uveren-lesha-eshhe-sy-graet-svoi-luchshie-matchi-v-sostave-sbornoj-rossii/
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Торино
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