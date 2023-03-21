Воронков уверен, что Алексей Миранчук еще сыграет свои лучшие матчи за сборную России

Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, уверен, что Алексей, выступающий за «Торино», еще сыграет свои лучшие матчи за сборную России. Игрок пропустит мартовские сборны национальной команды из-за травмы.

«Хочу поддержать Алексея в связи с полученной травмой и вынужденным пропуском матчей сборной России и пожелать ему, чтобы все складывалось хорошо. Конечно, этот сбор пошел бы ему на пользу, но будем надеяться, что он быстро восстановится, наберет форму и продолжит радовать нас своей игрой. Уверен, Леша еще сыграет свои лучшие матчи не только в составе «Торино», но и в сборной России. Вперед, сборная России, вперед, Миранчуки!» — цитирует «РБ Спорт» Воронкова.

Учебно-тренировочный сбор российской команды пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске. В марте сборная России по футболу проведет два товарищеских матча — встреча с командой Ирана состоится 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране. 26 марта — с Ираном в Санкт-Петербурге.