Дьяков: «У Дзюбы есть желание побить рекорд Кержакова по забитым мячам за сборную»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал невызов нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России на мартовские матчи.

«Дзюба понимает, что его карьера потихоньку подходит к концу. Есть желание побить рекорд Кержакова по забитым мячам. Была бы красивая история, если бы в товарищеских матчах, которые, по сути, никому не нужны, Карпин вызвал Дзюбу, а он забил столько голов, сколько ему надо. И вышел на первое место в истории бомбардиров сборной России. Сказал: «Валерий Георгиевич, спасибо вам. Я свое дело сделал. Поэтому можете меня больше не вызывать». Думаю, что это был бы красивый жест со стороны Карпина. Чтобы не было этих разговоров о скандалах, о каких-то разборках между ними. И было бы красивое завершение карьеры Дзюбы в сборной России», — цитирует «РБ Спорт» Дьякова.

В сборной России у Артема Дзюбы и Александра Кержакова по 30 забитых голов.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.