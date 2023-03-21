Стипиди прокомментировал слова Канчельскиса о договорных матчах сборной России

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди отреагировал на слова Андрея Канчельскиса о том, что матч сборной России против Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2018 был договорным.

«Канчельскиса я знаю как порядочного человека, и футболистом он был отличным. Но он и Александр Мостовой начинают давать едкие комментарии, возможно, из-за того, что они на сегодняшний день находятся не у дел. Я считаю, это их не красит. Для чего Канчельскис поливает страну грязью, говоря, что сборная России играла договорные матчи? Я уверен, ничего такого не было», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Стипиди.

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России по пенальти обыграла Испанию, а в четвертьфинале потерпела поражение от хорватов.