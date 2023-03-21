Кафанов: «Наши вратари-легионеры сейчас не играют, поэтому в сборную не рассматривались»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, рассматривал ли он в национальную команду вратарей-легионеров.

— Рассматривались ли в сборную вратари-легионеры?

— Не рассматривались по тем же причинам, что и раньше. Но и наши ребята сейчас не играют там. Ни Андрей Лунев, ни Никита Хайкин. Вчера разговорил с Никитой. Пока не играет.

— Как оцените переход Хайкина в «Бристоль»? Кажется, будто ему не дают шанс в клубе.

— Никита знал, куда шел, знал, что уровень там выше, и никто сразу не даст ему стать первым номером. Дорога может быть долгая. Контракт только до мая. Пока надо ждать своего шанса.

— Сборная Израиля заинтересована пригласить Хайкина. Не было ли мысли по этой причине пригласить его?

— У нас есть планы, мы его вызывали. Сказал ему, что как будет возможность, я бы хотел, чтобы он дал повод его вызвать. Если он не играет, то получить вызов в сборную сложнее.