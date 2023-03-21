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Карпин о матче с Ираком в Санкт-Петербурге: «У сборной будет поддержка и будет результат»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал первый матч команды после отстранения на территории России против Ирака.

— Как можете прокомментировать первый матч России после бана на территории нашей страны?

— Это замечательно. После года на внутренней арене у сборной будет поддержка и будет результат.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана в Тегеране, а три дня спустя — против сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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