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Карпин — о критике в адрес сборной России: «Мне трудно понять логику этих людей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал критику в адрес национальной команды после товарищеских матчей с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

«Камерун не играл в полную силу, так как для них это неофициальный матч? Хорошо, то есть у Камеруна был товарищеский матч и поэтому они не были стопроцентно сконцентрированы, а для сборной России это была официальная игра квалификации? Мне трудно понять логику этих людей. То есть Камерун может так сыграть в неофициальном матче, а когда мы едем играть против Таджикистана и Киргизии, про это никто ничего не говорит», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Также главный тренер сборной России высказался о словах Евгения Ловчева, который спросил: «До каких пор это дурилово будет продолжаться?»

«А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чем заключается дурилово? В том, что с Камеруном играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией — те, кто не вышел на поле стадиона «Динамо»? В этом заключается дурилово? То есть Евгений Серафимович считает, что два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, за четыре дня должны были сыграть одни и те же футболисты? Еще и с повышенным риском получения травмы? После этого любой клубный тренер предъявил бы нам претензии, так как они, клубы, ведут борьбу за очки и места в таблице. Это с одной стороны. А с другой — когда и где нам посмотреть на уровень готовности игроков, если они не будут участвовать ни в одной из игр как минимум 60 минут? Сейчас у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу: ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся», — сказал Карпин.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее Митрофанов сообщил, что РФС останется в своей конфедерации.

Валерий Карпин. «Когда после Камеруна задавали вопросы, почему этот не играет, тот... Сегодняшний матч дал ответы». Карпин — о ничьей с Кенией

Источник: Чемпионат
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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