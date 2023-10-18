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Карпин: «Кения славилась бегунами? Так же можно сказать, что Финляндия славится своими горнолыжниками»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что Кения всегда славилась бегунами, а не высоким футбольным мастерством.

— Кения всегда славилась бегунами, но оказалось, что и в футбол там научились неплохо играть.

— Вы сейчас выступаете как болельщик, который дома сидит и говорит про Кению как про бегунов. Так же можно сказать, что Финляндия славится своими горнолыжниками, а в футбол они играть вообще не умеют, — приводит слова Карпина «Чемпионат».

В октябре сборная России провела два товарищеских матча — против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее Митрофанов сообщил, что РФС останется в своей конфедерации.

Источник: Чемпионат
Валерий Карпин
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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