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CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА

CAS не разрешил сборной России по футболу принять участие в ЧМ-2022
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин и Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд в турнирах под эгидой организации, информирует ТАСС со ссылкой на агентство AP.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в CAS на эти решения. Ранее суд оставил в силе санкции со стороны УЕФА, отказав РФС в ускоренной процедуре рассмотрения дела.

Сборная России в полуфинальном матче отбора ЧМ-2022 должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Источник: https://tass.ru/sport/14114435
Сборная России по футболу
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