«Здесь уже ничем не помочь». Смородская высказалась о решении CAS оставить в силе запрет на матчи сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение CAS оставить в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд в турнирах под эгидой организации.

«Удивляться ничему не нужно, потому что ситуация тяжелая, и она отражается на сборной. Здесь уже ничем не помочь. Изоляция еще никогда не способствовала прогрессу ни в одной области. Надеюсь, это ненадолго», — сказала Смородская «СЭ».

7 марта Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в CAS на эти решения. Ранее суд оставил в силе санкции со стороны УЕФА, отказав РФС в ускоренной процедуре рассмотрения дела.

Сборная России в полуфинальном матче отбора ЧМ-2022 должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.