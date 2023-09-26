Сборные России до 17 лет будут допущены до международных турниров УЕФА без флага, гимна и государственных символов
Стали известны условия, при которых сборные России до 17 лет смогут принимать участия в международных турнирах.
26 сентября сообщалось, что вернуть детские сборные России в международные турниры предложил исполком УЕФА.
«Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России», — сказано на официальном сайте УЕФА.
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