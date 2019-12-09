В пресс-службе РФС прокомментировали решение ВАДА

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал решение исполкома Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА) лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах на 4 года.

— РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики, надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также организации мероприятий в России, — сообщили в пресс-службе РФС. (Иван Торопцев)