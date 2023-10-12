В Камеруне назвали главное качество экс-тренера сборной Валерия Непомнящего

Легендарный вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе с экс-главным тренером национальной команды Валерием Непомнящим.

«У меня только хорошие воспоминания о Непомнящем. До сих пор есть его номер. Я с ним в отличных отношениях. Ему удалось построить прекрасную команду. Этот тренер знал свое дело. Главное его качество — честность. Под его руководством мы отобрались на ЧМ, плюс он все время говорил правду. Его легендарность в том, что «львы» попали в четвертьфинал чемпионата мира. Он провел выдающуюся работу. Нынешняя команда? Наша точно лучше», — сказал Белл «СЭ».

Под руководством Непомнящего сборная Камеруна показала лучший результат на чемпионатах мира в истории команды. На ЧМ-1990 камерунцы дошли до четвертьфинала, в котором уступили Англии (2:3 доп. вр.).

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 мск.