В Госдуме назвали вбросом информацию Newsweek о возможном недопуске сборной России на ЧМ-2022

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сомневается в достоверности информации Newsweek, согласно которой сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира-2022 в Катаре из-за очередного витка допингового скандала.

— Полное отсутствие компетентности авторов демонстрирует нелепая постановка вопроса о связи между участием сборной России по футболу в ЧМ-2022 и ситуацией с ВАДА, решения по которой не принято, — отметил Дегтярев. — Не было даже жеребьевки отборочного турнира, да и нашим футболистам еще нужно отобраться на турнир в Катаре.

Я бы посоветовал нашим СМИ меньше тиражировать подобные вбросы, не поднимать рейтинг и цитируемость этих изданий.

Напомним, ВАДА дало России три недели для того, чтобы объяснить признаки фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. Ранее появилась информация, что данные лаборатории за 2011-2015 год, переданные российской стороной, содержат признаки манипуляций. ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. (Андрей Сизякин)