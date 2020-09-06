Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» поделился своим мнением о сентябрьских матчах сборной в Лиге наций. Россия победила Сербию (3:1) и Венгрию (3:2).

— Главное — это шесть очков, — заявил Медведев «СЭ». — Первую победу одержали над очень сильным соперником. Сербские игроки выступают на ведущих ролях за европейские топ-клубы. Венгрия — более слабый соперник, зная это, мы начали так активно играть, повели — 3:0. А два пропущенных мяча — ложка дегтя в бочке меда.

На поле была команда. Мы видели это на чемпионате мира 2018 года и видим это сейчас. Уже даже не помню, сколько побед национальная команда одержала при Черчесове. Лига наций — турнир высоко уровня и УЕФА старается увеличивать его престиж. Россия хочет подняться в дивизион А, для этого нужно выигрывать в своей группе в текущем розыгрыше. Наши ребята играют дружно и самоотверженно. Это говорит о том, что у этой команды хорошие перспективы на чемпионате Европы, несмотря на сильную группу. (Севастиан Терлецкий)