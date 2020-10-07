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У Джикии и Гильерме получены сомнительные результаты тестов на коронавирус

10:27
Георгий Джикия и Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия и Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России сообщает, что у защитника Георгия Джикии и вратаря Гильерме получены сомнительные результаты тестов на коронавирус. Оба футболиста изолированы от команды.

«В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время. Оба футболиста в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное. Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», — говорится в официальном Telegram-канале национальной команды.

Команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).

Сборная России готовится к матчам в Новогорске.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/114

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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