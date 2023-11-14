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Сегодня, 14:52

«Кинопоиск» покажет матчи молодежной сборной России в Беларуси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Кинопоиск» покажет игры молодежной сборной России с белорусскими командами.

15 ноября сборная России U-21 сыграет с национальной командой Беларуссии, а 19 ноября с минским «Динамо». Оба матча будут доступны с подпиской «Яндекс Плюс».

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

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