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Тихонов: «Сборная России победила Ирак, но что это — футбольная страна? Лучше бы обыграли Испанию или Германию»

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о российском футболе после победы национальной команды над Ираком в товарищеском матче (2:0).

«В России нет футбола. Раз нет результата, то как еще к ним относиться? Ни одного вразумительного ответа от них никто так и не услышал. Надо делать выводы на законодательном уровне, результата нет на протяжении долгих лет, а выводы не сделаны. Выиграли вчера Ирак, но что это — футбольная страна? Повезло. Лучше бы обыграли Испанию или Германию. Не хочу говорить о российском футболе, после СССР мы ничего не имеем. Нынешним тренерам по 60-70 лет, по всем клубам переработали уже, одно и тоже. Стыдно слушать их интервью после каждого матча. Собрались люди, у которых нет собственного достоинства и уважения к стране и футболу», -цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Матч между сборными России и Ирака прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. 23 марта россияне провели игру против Ирана (1:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-tikhonov-rossiya-obygrala-irak-no-chto-eto-futbolnaya-strana-luchshe-by-vyigrali-ispaniyu-ili-germaniyu-238730/
Сборная России по футболу
Александр Тихонов
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