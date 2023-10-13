Тарханов назвал лучшего игрока сборной России в матче с Камеруном

Известный тренер Александр Тарханов высказался о победе сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

— Мне игра понравилась. Добротный матч, не скучный. Событийный. Мы забили, имели еще моменты. Пиняев угодил в перекладину, Кузяев мог отличиться в первом тайме. Победили серьезного соперника. Концовка немного подкачала, подустали ребята. Игра уже проходила в основном в середине поля, но в целом чувствовалось, что футболисты выходили с правильным настроем, играли с самоотдачей.

— Наиграли мы на победу?

— Пожалуй, да. Как говорится, счет на табло. Лучше реализовали свои моменты. Хотя, конечно, Сафонов нас пару раз и выручил. Стоял до конца, не гадал.

— После матча с Катаром Валерий Карпин сетовал на низкую интенсивность в игре своей команды. Как было сегодня?

— Явно по-другому. Но сегодня и состав был почти оптимальный, боевой. Не было только Головина, который, увы, испытывает проблемы со здоровьем. А на всех остальных исполнителей Карпин по идее мог рассчитывать. Мы увидели состав, который, думаю, и играл бы, выступай мы сейчас в отборе. С Катаром было больше экспериментов, отсюда и более низкая интенсивность. Сегодня в целом не просели на фоне африканцев.

— Кого выделите в нашей атаке?

— Пиняева. Он провел хороший матч, обострял. Жаль, что не забил. Ну и очень понравились подключения Волкова. Бороздил всю правую бровку, отдавал передачи. Просто супер! Сергей, конечно, впечатлил.

— Для вас именно Волков — лучший игрок матча?

— Да, игрок «Краснодара». На второе место, наверное, поставлю Пиняева. Ну и Сафонова включим в тройку.