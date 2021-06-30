Депутат Лебедев: «Из-за лимита клубы РПЛ в еврокубках не могут выйти из группы»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал предложение технического комитета РФС об ужесточении лимита на иностранцев в Тинькофф РПЛ.

«Я считаю, что ужесточение лимита — это ошибка, — сказал Лебедев «СЭ». — Когда лимита не было, наши команды добивались результатов в Европе. После ввели жесткие ограничения, которые несколько раз меняли. В итоге мы видим, что клубы РПЛ не способны даже выйти из самой легкой группы, а сборная — просто в жопе. Я считаю, что РФС идет не в ту сторону. Лимит нужно не просто ослаблять, а убирать. Мнение о том, что в этом случае мы потеряем игроков сборной — полная чушь. Сейчас игрок с российским паспортом думает, что он всегда получит возможность играть. Неважно, как он тренируется, как играет, какой показывает результат. Он и в клубе нихрена не делает, и в сборной дурака валяет. У нас играют паспорта, а не люди. Когда не будет лимита, игрок будет вынужден доказывать, что он достоин основы за счет своего профессионализма и мастерства, выдерживая конкуренцию с легионерами».

Лебедев также считает, что Российский футбольный союз должен быть реорганизован.

«На мой взгляд, РФС заслуживает серьезной реорганизации. Потому что ряд комиссий и комитетов не просто не выполняет свои функции, а существует только на бумаге. Так что, если мы говорим о развитии нашего футбола, давайте реформируем РФС и структуру подготовки наших футболистов. Посмотрите на страны, с которыми мы столкнулись. Кто воспринимал Данию серьезно? Это все равно, что Казахстан в хоккее. А сейчас Дания в четвертьфинале. Они пошли как раз по пути реформирования. А мы кичимся Дзюбой да Черчесовым. А их обоих пора в отставку отправить», — добавил Лебедев.

30 июня Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС, который оценил выступление сборной России на Евро-2020. Черчесов и техком РФС признали итоги выступления неудовлетворительными.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.