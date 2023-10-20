Сычев о критике в адрес Карпина: «Так было во все времена. Чему здесь удивляться?»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался об интересе к матчам национальной команды.

— Привлекательны ли матчи сборной в ситуации, которая сложилась сейчас?

— Конечно, мы все болеем за футбол. Все болеем за сборную. Для меня любой матч национальной команды — возможность увидеть лучших игроков своей страны. Их никогда не бывает много, всегда по ним скучаешь. В этой непростой ситуации у нас ограничен выбор соперников, международных матчей. Поэтому, я считаю, что-то, что мы имеем — этим нужно пользоваться и радоваться. Чтобы к нам приехал Камерун, была проведена большая работа. Это очень непросто, привезти сильную сборную в Москву. Это праздник, по которому все соскучились. Видно, что ребята старались, выкладывались. Все получилось отлично.

— Сейчас за любую ошибку, кричат, что нужно убирать главного тренера.

— Так было во все времена. Чему здесь удивляться? Мы тоже играли не с самыми сильными соперниками не так удачно. Это жизнь футбола — постоянная критика. Сейчас она обостренная. Понятно, есть неудовлетворенность результатом с не самыми сильными соперниками, постоянно ротация состава и так далее. Это жизнь, это футбол. Думаю, Валерий Георгиевич сделает определенные выводы. Конечно, в матче с Кенией хотелось видеть такой же настрой, как с Камеруном. Но имеем, что имеем.

В октябре сборная России по футболу провела два товарищеских матча: дома с Камеруном (1:0) и на выезде с Кенией (2:2).