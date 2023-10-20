В Федерации футбола Египта опровергли информацию о сорвавшемся матче с Россией

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар в разговоре с «СЭ» опроверг информацию «РБ Спорт» о сорвавшемся матче со сборной России.

«Это неправда. У нас была давняя договоренность с Алжиром, мы планировали этот матч заранее», — сказал Эль-Аттар «СЭ».

По данным источника, изначально планировалось, что сборная России проведет матч с основным составом команды Египта. Игра должна была состояться 16 октября в Абу-Даби, а соперники должны были привезти основные составы. Так, за египтян должен был сыграть в том числе звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В октябре сборная России провела 2 товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).