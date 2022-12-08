Сутормин высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола

Алексей Сутормин: «Переход в АФК — это лучше, чем вечное ожидание Европы»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Переход в Азиатскую конфедерацию — это лучше, чем вечное ожидание Европы, — приводит «РБ Спорт» слова Сутормина. — Понятно, что всем хочется вернуться в еврокубки, но главный вопрос — когда мы сможем это сделать. Если нам придется ждать неизвестное количество времени, то АФК — это лучше, чем ничего. В любом случае и сборные, и клубы хотят играть международные матчи. Поэтому я надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону».

Ожидается, что РФС рассмотрит вопрос перехода в АФК на ближайшем исполкоме.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от своих турниров.