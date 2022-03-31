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Сегодня, 21:28

Сутормин рассказал о реакции игроков сборной России на отмену стыкового матча с Польшей

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Алексей Сутормин рассказал о реакции на отмену стыкового матча квалификации чемпионата мира-2022 против команды Польши.

«Не сказал бы, чтобы прям обсуждали в сборной это. Все, конечно, понимают ситуацию. Конечно, мы расстроены, что не удастся сыграть. Все понимали, что игры не будет, еще когда ехали на сбор. Да, сложно. Да, обидно. Но ничего не поделаешь. Надо идти дальше», — приводит слова Сутормина Sport24.

Также полузащитник сказал, что смотрел полуфиналы стыковых матчей ЧМ-2022.

«Смотрел, конечно. И потом обзоры всех матчей. В целом в очередной раз убедился, что нам в этом плей-офф все было по силам. Жаль, что в нашей ситуации не все решилось на поле», — добавил Сутормин.

24 марта сборная России должна была провести в Москве полуфинальную стыковую игру с поляками, но команду отстранили от международных соревнований. В финальном матче Польша обыграла Швецию (2:0) и вышла на ЧМ-2022 в Катаре.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-31-poluzashchitnik-sbornoy-rossii-sutormin-rasskazal-o-reaktsii-v-komande-na-otmenu-stykovogo-matcha-s-polshey
Алексей Сутормин
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