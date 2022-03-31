Гаджиев: «Позиция ФИФА может стать сигналом для снятия санкций с российского футбола»

Гаджиев считает, что позиция ФИФА может стать сигналом для снятия санкций с российского футбола

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев поделился мнением о результатах заседания 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).

«Были ли опасения, что Россию могут исключить из ФИФА? Действительно были, но было и понимание, что мир — это не Европа. И если Европа, особенно западная ее часть, однозначно настроена против России, то остальной мир несколько по-другому относится к событиям на Украине. Правильно говорит Инфантино: подобное происходит то там, то там. Я считаю, эта позиция куда более правильная», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Специалист также выразил недовольство отстранением сборной России от стыковых матчей для отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Плохо то, что отбор на чемпионат мира проводит Европа — при этом сам чемпионат проводит ФИФА, а не УЕФА. Получаются нестыковки: решения УЕФА не согласовываются с позицией ФИФА. Юридических оснований дисквалифицировать сборную России не было, и это подтверждается позицией ФИФА. Она соответствует уставу, а УЕФА безосновательно отстранил Россию от стыковых игр.

Может ли позиция ФИФА стать сигналом для снятия санкций с российского футбола? Думаю, да", — добавил Гаджиев.

Конгресс ФИФА в Дохе прошел 31 марта. Вопрос об исключении или приостановлении членства Российского футбольного союза (РФС) не поднимался.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.