Станислав Черчесов: "После Кипра поблагодарил игроков за профессионализм"

– Давайте начнем с подведения итогов весенне-летней части.

– Прошли два отборочных матча Чемпионата Европы. Любая игра и любой сбор изначально предполагают определенную ситуацию, в которой оказывается команда. Так вот ситуация, в которой мы были сейчас, в моей практике произошла впервые. Потому что Кубок Конфедераций и чемпионат мира – это другое, там заканчивается клубный сезон, все готовятся к большим турнирам, и это нормально, уже вошло в моду. А сейчас чемпионат закончился – а впереди были отборочные игры.

И нам тоже нужно правильно подготовиться: мы ведь знаем, что встречаемся не с испанцами и бразильцами, где сложно все – играем с Сан-Марино и Кипром, где ни в коем случае нельзя терять очки. Из этого и исходили, и подбирали состав, и вызывали дополнительных футболистов. Часто всем объясняли – почему четыре вратаря, почему столько игроков, – но все равно кто-то не до конца нас услышал. Вот выпали Газинский, Игнатьев – а если бы еще кто-то травмировался? Мы же не можем из отпусков игроков вызывать – они там с детьми, женами, голова уже не футбольная в этот период. Поэтому неслучайно я после второго матча с Кипром поблагодарил игроков за профессионализм. Потому что это только кажется так легко, а на самом деле и с психологической точки зрения не самые простые игры, и, самое главное, с физической. Надо было подготовить всех соответствующим образом.

Если взять чистые цифры, то выяснится, что из всех игр Кипра – против Бельгии, Шотландии и России, – лучший свой матч киприоты провели против нас. Поэтому, если бы мы не выглядели так, как надо – боюсь, очки бы могли потерять. Я не лукавил на пресс-конференции. И вообще – если бы не было Саранска, думаю, и 9:0 не было бы. И Нижний Новгород – когда личные эмоции тебя поддерживают, это совсем другое дело. Мы правильно сделали, выбрав данные города для проведения матчей – это показывают и цифры с очками, и посещаемость стадионов. Мы продолжаем заниматься популяризацией футбола в нашей стране. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова