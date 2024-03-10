Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

10 марта, 13:58

Черчесов — о матчах сборной России с Сербией и Парагваем: «Хорошие соперники»

Черчесов назвал Головина самым сильным игроком сборной России
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матчей национальной команды с Сербией и Парагваем.

— Хорошие соперники, уже, как говорится, футбольные. Жизнь идет. В любом случае в мире люди начинают понимать. Будем надеяться, что игры с Сербией и Парагваем дадут такую, форточку что ли, другим сборным, чтобы они не отказывали. А так понятно, контрольные матчи. Сам два года перед чемпионатом мира ими занимался. Так ты точно готовишься к чему-то. Здесь все равно хочется соревновательности.

Есть Сербия, с которой мы несколько раз играли, а есть та, которую я видел в том году. Они с Венграми играли в одной группе, смотрел. Не знаю, какой состав приедет по именам, надеемся, что основной. Но надо сказать, что по именам команда была хороша с венграми. Но Венгрии они проиграли. Не чувствовалось какой-то «командности» что ли. Сейчас разговор не о Сербии, а о нас. Главное, чтобы мы были в том состоянии, в котором надо, а также порадовали зрителей.

— Какой в сборной самый сильный игрок?

— Наверное, Головин. Знаю о этом не понаслышке. Мой «Ференцварош» играл с ними (с «Монако», — Прим. «СЭ») в Лиге Европы. Он в обоих играх выступал, доставил нам много неприятностей. Что касается сборной, быть у себя в клубе на ведущих ролях в своей лиге — это одно. В сборной — другая история. Надеемся, все будут в хорошем состоянии.

— Насколько сборную хватит работать в таком режиме?

— Надо принять ситуацию такой, какая она есть, подходить к ней без лишних эмоций. Делать максимум возможного. Федерация этим и занимается.

Сборная России 21 марта сыграет с Сербией, а 25 марта команда Валерия Карпина примет сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена».

Станислав Черчесов
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
0
Читайте также
В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют 36 команд
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матчи с Сербией и Парагваем
Жирков считает, что Захарян нужен сборной: «Не надо смотреть на статистику»
Жирков прокомментировал отсутствие Соболева в заявке сборной: «Он бы нам не помешал»
Жирков считает, что предстоящие матчи покажут настоящий уровень сборной России
Сборная России провела первую тренировку перед матчами против Сербии и Парагвая
Билялетдинов заявил, что Глушенков заслужил вызов в сборную России
Джокович не прилетит в Москву на матч Россия — Сербия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов: «Какая самая красивая форма сборной России? Та, в которой выигрываешь»

Сборная России представила новую форму
Новости
RSS RSS
Все новости