Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матчей национальной команды с Сербией и Парагваем.

— Хорошие соперники, уже, как говорится, футбольные. Жизнь идет. В любом случае в мире люди начинают понимать. Будем надеяться, что игры с Сербией и Парагваем дадут такую, форточку что ли, другим сборным, чтобы они не отказывали. А так понятно, контрольные матчи. Сам два года перед чемпионатом мира ими занимался. Так ты точно готовишься к чему-то. Здесь все равно хочется соревновательности.

Есть Сербия, с которой мы несколько раз играли, а есть та, которую я видел в том году. Они с Венграми играли в одной группе, смотрел. Не знаю, какой состав приедет по именам, надеемся, что основной. Но надо сказать, что по именам команда была хороша с венграми. Но Венгрии они проиграли. Не чувствовалось какой-то «командности» что ли. Сейчас разговор не о Сербии, а о нас. Главное, чтобы мы были в том состоянии, в котором надо, а также порадовали зрителей.

— Какой в сборной самый сильный игрок?

— Наверное, Головин. Знаю о этом не понаслышке. Мой «Ференцварош» играл с ними (с «Монако», — Прим. «СЭ») в Лиге Европы. Он в обоих играх выступал, доставил нам много неприятностей. Что касается сборной, быть у себя в клубе на ведущих ролях в своей лиге — это одно. В сборной — другая история. Надеемся, все будут в хорошем состоянии.

— Насколько сборную хватит работать в таком режиме?

— Надо принять ситуацию такой, какая она есть, подходить к ней без лишних эмоций. Делать максимум возможного. Федерация этим и занимается.

Сборная России 21 марта сыграет с Сербией, а 25 марта команда Валерия Карпина примет сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена».