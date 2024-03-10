Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

10 марта, 13:54

Черчесов: «Какая самая красивая форма сборной России? Та, в которой выигрываешь»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал презентацию новой формы национальной команды.

— С удовольствием откликнулся на приглашение. Вот я и здесь.

— Какая самая красивая форма сборной России?

— Та, в которой выигрываешь.

— Какая победа более памятная?

— Чемпионат мира — матч с Испанией. Эта форма и удачная, и красивая, потому что мы повторили тогда то же самое, что было у нас на Олимпиаде 1988 года. Точно такая же форма, раскраска, линии и так далее.

— А если говорить про вашу игровую форму?

— Это вы уже сами оценивайте.

Сегодня, 10 марта, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится презентация новой формы сборной России. Ее представит компания Jogel.

Первый матч в обновленном комплекте сборная России проведет с Сербией 21 марта.

Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
2
1
Читайте также
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют 36 команд
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Четыре игрока РПЛ вызваны в сборную Парагвая на матч против России

Черчесов — о матчах сборной России с Сербией и Парагваем: «Хорошие соперники»
Новости
RSS RSS
Все новости