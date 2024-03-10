Черчесов: «Какая самая красивая форма сборной России? Та, в которой выигрываешь»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал презентацию новой формы национальной команды.
— С удовольствием откликнулся на приглашение. Вот я и здесь.
— Какая самая красивая форма сборной России?
— Та, в которой выигрываешь.
— Какая победа более памятная?
— Чемпионат мира — матч с Испанией. Эта форма и удачная, и красивая, потому что мы повторили тогда то же самое, что было у нас на Олимпиаде 1988 года. Точно такая же форма, раскраска, линии и так далее.
— А если говорить про вашу игровую форму?
— Это вы уже сами оценивайте.
Сегодня, 10 марта, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится презентация новой формы сборной России. Ее представит компания Jogel.
Первый матч в обновленном комплекте сборная России проведет с Сербией 21 марта.