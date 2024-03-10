Черчесов: «Какая самая красивая форма сборной России? Та, в которой выигрываешь»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал презентацию новой формы национальной команды.

— С удовольствием откликнулся на приглашение. Вот я и здесь.

— Какая самая красивая форма сборной России?

— Та, в которой выигрываешь.

— Какая победа более памятная?

— Чемпионат мира — матч с Испанией. Эта форма и удачная, и красивая, потому что мы повторили тогда то же самое, что было у нас на Олимпиаде 1988 года. Точно такая же форма, раскраска, линии и так далее.

— А если говорить про вашу игровую форму?

— Это вы уже сами оценивайте.

Сегодня, 10 марта, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится презентация новой формы сборной России. Ее представит компания Jogel.

Первый матч в обновленном комплекте сборная России проведет с Сербией 21 марта.