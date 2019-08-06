Станислав Черчесов – о Кутепове: "Думали, что надолго приобрели игрока на позицию центрального защитника"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об Алане Дзагоеве, Денисе Черышеве и Илье Кутепове, которые играли на чемпионате мира – 2018.

– С Черышевым я общался буквально три дня назад, он уже тренируется после травмы, даже сыграл недавно 20 минут, – сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". - Денис доволен тем, как все складывается, тем более, что у нас есть еще месяц перед сбором.

Что касается Кутепова – на чемпионате мира мы думали, что надолго приобрели игрока на позицию центрального защитника, но так вышло, что Илья потерял год по тем или иным причинам. Надеемся, что он восстановится и вернет себе место в основном составе.

С Дзагоевым я тоже недавно, дней 10 назад разговаривал. Алан тренируется в полную силу. Мы с врачом сборной, Эдуардом Безугловым, практически все время на контакте, вчера он прислал мне очередную телеграмку в WhatsApp о состоянии здоровья кандидатов в сборную. Практически все игроки отслеживаются, мы в курсе всех травм и знаем, как их вылечить. Все происходит в режиме онлайн.

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