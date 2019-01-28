Станислав Черчесов: "На турнире в Катаре больше всего впечатлили поля"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что его больше всего впечатлило на зимнем турнире в Катаре.

- Что больше всего впечатлило на этом турнире?

- Поля.

- Вот как?

- Очень хорошего качества. Нравится организация турнира, подробное освещение. А еще удивило, как быстро меняется страна. Мы ведь тут были два с половиной года назад, как я говорю – начали с Катара, закончили Хорватией. Сейчас я даже в ту же гостиницу заселился, что и тогда, осенью 2016 года. За это время Катар изменился – и дороги, и инфраструктура, и поля. (Димтрий Зеленов)

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Полное интервью Станислава Черчесова - скоро в "СЭ"