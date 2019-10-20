Станислав Черчесов: «Игроки сборной доверяют Гильерме»
21:46
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что игроки команды доверяют голкиперу Гильерме.
— Он играет стабильно, надежно, вратарь лидера чемпионата, мы видим, что команда ему верит, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ». — Не хотелось бы ничего менять, чтобы не было головной боли, с другой стороны, никогда не закрываем глаза ни на одного голкипера.
Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, обыграв Кипр в матче отборочного турнира (5:0).
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