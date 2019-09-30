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Станислав Черчесов: «Головин играет так, как и играл. Но теперь забил и попал в объектив»

16:10
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал удачную игру полузащитника «Монако» Александра Головина? в чемпионате Франции.

— Рады за Головина и Черышева, у которых все налаживается во Франции и Испании?

— У нас и тогда не было тревог, и сейчас нет. Как я и тогда говорил, мы смотрим только за тем, как наш игрок себя проявляет. И, кстати, игра с Казахстаном подтвердила тонус Черышева. Мы подчеркивали, что Денис выходит только на замену. За это время он провел два матча по 90 минут, забил. Мы общались в концовке того сбора, просили, чтобы к следующему вызову он был в лучших кондициях. Хотя это была не вина его, а беда. Сейчас, думаю, у него будет совсем другое состояние.

— Головин и тогда играл хорошо, только «Монако» не побеждало.

— Именно. Головин хоть тогда не забивал, но играл плюс-минус так же. Если брать статистические выкладки: отборы, рывки, передачи. Сейчас забил, и, естественно, попадает в объектив. (Александр Рогулев)

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