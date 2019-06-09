"Спасибо огромное за поддержку!" Дзюба поблагодарил болельщиков. Видео

Форвард сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. Команда обыграла Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Спасибо огромное за поддержку!, - написал Дзюба в Инстаграме. Также он разместил видео того, как благодарил болельщиков на трибунах после завершения игры.

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