00:56 | Футбол — Сборная России

"Спасибо огромное за поддержку!" Дзюба поблагодарил болельщиков. Видео

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Форвард сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. Команда обыграла Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Спасибо огромное за поддержку!, - написал Дзюба в Инстаграме. Также он разместил видео того, как благодарил болельщиков на трибунах после завершения игры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо огромное за поддержку! 🔥🙌

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

11 июня cборная России примет Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр. 

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира    

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Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино?
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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BydsjfkBmJH/

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